Incendio in capannone di elettrodomestici a Imola

» Bologna - Cronaca

Questa mattina intorno alle 6.00 i vigili del Fuoco sono intervenuti in via Selice a Imola per un incendio sviluppatosi all’interno di un edificio adibito a deposito di elettrodomestici. All’arrivo sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dovuto innanzitutto aprire un varco d’accesso attraverso i portoni in ferro della struttura e successivamente hanno iniziato le operazioni di estinzione dell’incendio.

L’intervento è anche valso ad evitare che l’incendio si propagasse al resto dell’edificio dove ha sede anche il negozio di vendita al pubblico, che è stato comunque interessato dai prodotti della combustione.