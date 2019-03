Una nuova targa per il paracadutista sancesarese Willam Furgeri

» Modena

Sabato 16 marzo alle ore 11, nei pressi del Monumento ai Caduti, si terrà una cerimonia per inaugurare una nuova targa a ricordo del caporale paracadutista William Furgeri, figlio di una famiglia di San Cesario sul Panaro e scomparso all’età di 20 anni in un tragico incidente aereo. Il 9 novembre 1971, Furgeri si trovava a bordo di un aereo militare che volava sopra le secche della Meloria, un tratto di mare situato a circa 7 km al largo di Livorno, in Toscana, nell’ambito di una esercitazione militare che si stava svolgendo in Sardegna; nell’incidente perirono i 6 militari britannici dell’equipaggio e i 46 paracadutisti italiani che erano a bordo.

Alla Cerimonia, alla presenza del Sindaco e del parroco don Luca Palazzi, parteciperanno i familiari ed alcuni ex-compagni del militare scomparso.