San Lazzaro: auto precipita nel sottopasso viario e prende fuoco

Questa mattina all’ 01:40, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti per incendio di autovettura a San Lazzaro di Savena. La conducente di una utilitaria, proveniente da viale Sergio Cavina, nell’affrontare la rotonda Decorati al Valor Militare, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver urtato il muro e divelto la recinzione in metallo, è precipitata nel sottopasso viario che collega i due tratti di via Dozza, riservato al trasporto pubblico, compiendo un volo di alcuni metri. A seguito del violento impatto l’autoveicolo ha preso fuoco.

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla messa in sicurezza dell’auto e dello scenario incidentale, mentre la conducente del mezzo era riuscita ad uscire autonomamente, senza riportare gravi conseguenze. Intervenuti sul posto la Polizia Municipale, del reparto Sicurezza Stradale, per i rilievi e il 118 per il soccorso sanitario.