Il re del violino Marco Bronzi venerdì a Sassuolo

» Sassuolo

Università del Tempo Libero in collaborazione con il Comune di Sassuolo propone, venerdì 12 aprile alle ore 20:30 presso l’Auditorium “Pierangelo Bertoli” (Via Pia 110 – Sassuolo) a Sassuolo, il recital di uno dei più famosi violinisti del panorama mondiale. Si tratta di Marco Bronzi di Parma, definito “il Re del Violino”. E’, infatti, uno dei pochissimi violinisti che ha accesso ai violini “Stradivari” di Cremona, che suona in occasione di audizioni pubbliche alla presenza di personalità del mondo della cultura e del mondo politico del nostro paese.

Recentemente, Marco Bronzi, è stato protagonista di un servizio su Raiuno in occasione di un suo concerto con un violino “Stradivari” presso l’Auditorium “Arvedi” di Cremona, città conosciuta in tutto il mondo per i violini del più famoso liutatio di sempre.

Marco Bronzi è docente di Violino presso il Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano, dove ricopre la carica di vice-direttore. Oltre ad essere uno dei violinisti italiani più noti della sua generazione, si diploma all’età di soli 18 anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Parma, per conseguire presso lo stesso la laurea superiore in musica da camera con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. E’ stato allievo di Carlo Chiarappa alla Scuola di Musica di Fiesole -conseguendo la borsa di studio quale miglior allievo dei corsi di perfezionamento- di Yair Kless alla Rubin Academy di Tel Aviv e di Pavel Vernikov a Portogruaro. Vincitore giovanissimo del 1° premio al concorso per violino solista “Ada Dal Zoppo” di Mantova -vittoria che gli permise di esibirsi in una serie di concerti ad Hong Kong- , del 1° premio al concorso per violino solista “Lorenzo Perosi” di Biella, della borsa di studio a Vittorio Veneto e affermatosi in diversi concorsi di musica da camera in trio con il fratello Enrico e Jolanda Violante, è stato inoltre vincitore, sempre col trio, di una borsa di studio all’Accademia Chigiana di Siena.

E’ stato membro fondatore della Symphonica Toscanini, sotto la direzione di Lorin Maazel e, precedentemente, della Filarmonica Toscanini sempre sotto la direzione di Maazel partecipando a tournée di grande successo in tutto il mondo con alcuni fra i massimi direttori d’orchestra dei nostri tempi quali – oltre a Maazel- Y.Temirkanov, R.de Burgos, G.Pretre, Z.Mehta, K.Masur. effettuando tournèes in USA (a Chicago, San Francisco, Los Angeles e culminata in un grande concerto per le celebrazioni toscaniniane diretto dal M° Maazel, congiuntamente alla New York Philarmonic, al Lincoln Center di New York), Giappone, Argentina, Brasile, Russia, Israele e in numerosissime città europee. Svolge un’intensa attività cameristica in varie formazioni, con una particolare predilezione per il repertorio del ‘900 storico e, stabilmente, è membro del Five Lines Piano Quintet. Collabora inoltre, in qualità di prima parte, con numerose orchestre liriche e cameristiche italiane.E’ dottore in Giurisprudenza.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di pagine di rara bellezza, come il famoso Preludio e Allegro di Pugnani-Kreisler, oltre che la Sonata di Gaetano Donizetti per violino e arpa e la straordinaria Preghiera della sera del compositore italiano Virgilio Ranzato.

In occasione di questo concerto sarà accompagnato all’arpa da Davide Burani.