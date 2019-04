A Limidi di Soliera proseguono gli incontri culturali

» Bassa modenese

Venerdì 12 aprile 2019 ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (via Papotti 18) una piacevole serata con il maestro GUIDO MALAGOLI di Soliera sul tema: “DAL FILOSS A LA COLONIA ADRIATICA”. Un’oretta per rivivere (con zirudelle, filastrocche, poesie, racconti e monologhi comici in dialetto) l’atmosfera dei filos, dei suoi personaggi e degli eventi che caratterizzavano il vivere in compagnia nelle aie e soprattutto nelle stalle, anche con poco.

Seguirà la proiezione di brevi filmati amatoriali che riporteranno il pubblico alla Riccione di 60 anni or sono, alla Colonia Adriatica di ponte Marano degli anni dal 1959 al 1963. Ricordi di come si viveva in colonia dall’arrivo fino alla partenza per il ritorno. Oggetto delle riprese sono i bimbi di Limidi, Soliera e Carpi di allora e, in occasione della visita, i loro parenti.

L’evento, come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito, rientra nel programma 2019 che Il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

A seguire:

Domenica 14 aprile 2019 ore 15.00 accompagnati dal professor MARIO BIZZOCCOLI e da GIORDANO SARTORI “VISITA ALL’ABBAZIA DI NONANTOLA, recentemente riaperta dopo la ristrutturazione;

Domenica 5 maggio 2019, orari e luoghi da definire: inaugurazione delle nuove strutture del campo sportivo di limidi e presentazione del libro “QUANDO IL 5 ERA LO STOPPER” con S. NADALINI e G. TACCONI.

Giovedì 9 maggio 2019 ore 21 al Centro polivalente di Limidi PATRIZIA TRENTINI presenta “DONNE IN CERCA DI GUAI: EMMA BOVARY E NORA”

Domenica 26 maggio 2109 ore 09,30 a Modena Visita alla Pinacoteca della ASSICOOP (centinaia di opere: dipinti, sculture, disegni e stampe tra il XIX e il XX secolo. Artisti soprattutto modenesi e ferraresi importanti per la definizione di un panorama storico-artistico, locale e nazionale) accompagnati da loro guide;

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile sul sito internet www.centropolivalentelimidi.jimdo.com nonchè iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi o visitando Facebook: Centro Polivalente di Limidi A.S.D.