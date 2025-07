Nella tarda serata di ieri 12 luglio, un anziano 80enne residente in una frazione nei pressi di Serramazzoni, chiamava angosciato il “112” dichiarando all’operatore di dover rincasare ma di non riuscire a ritrovare l’autovettura, scordando il luogo del parcheggio.

Preso dall’ansia e dal calare delle tenebre, si rivolgeva al numero telefonico d’emergenza ricevendo così l’aiuto dei Carabinieri, che inviavano sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano che, appurata la difficoltà dell’anziano di indicare anche solo la targa del mezzo, si poneva alle ricerche individuando lo stesso poco lontano.

Seguivano i ringraziamenti dell’uomo ai militari che, una volta sincerati del suo intento di rincasare in tranquillità e a loro volta tranquillizzati sulla non necessità di un accompagnamento a casa, riprendevano il normale servizio istituzionale.

Dopo circa due ore l’80enne richiamava il “112” spiegando di essersi perso e di non ricordare più la via di casa. Riferiva che dopo il precedente intervento aveva preferito raggiungere casa a piedi ma, poco dopo, di aver perso l’orientamento e di aver vagato nella speranza di ritrovare la via.

Dopo aver acquisito le necessarie informazioni, veniva inviata in soccorso una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montefiorino. I militari raggiungevano il poveretto per strada, constatando che aveva percorso delle strade opposte rispetto alla giusta direzione, e lo riaccompagnavano alla sua auto individuata a circa due chilometri dal luogo in cui l’interessato si era perso.

Questa volta l’anziano veniva letteralmente scortato a casa sulla sua autovettura e, assistito nel farvi ingresso dopo aver accertato l’assenza di ulteriori criticità, veniva praticamente messo a letto con raccomandazione di chiamare il “112” in caso di ulteriore bisogno.

Il caso appena descritto nella decorsa nottata a Serramazzoni, suggerisce ulteriormente come i cittadini possano trovare immediatamente un aiuto e un conforto, o un’importante assistenza, semplicemente chiamando il numero 112.