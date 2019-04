Sostanza irritante in scuola, evacuata una materna a Bologna

» Bologna - Cronaca

Oggi in tarda mattinata, i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti in una Scuola d’Infanzia all’interno dei Giardini Margherita per valutare i fatti relativi all’intossicazione di una sessantina di persone, tra cui una cinquantina di bambini e una decina di insegnanti, che avrebbero iniziato a tossire, verosimilmente a causa di una sostanza aerea e irritante inalata poco prima di andare a mensa.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i sanitari del 118 che avrebbero sottoposto 4 insegnanti ad aerosolterapia. I militari dell’Arma hanno avviato ulteriori approfondimenti per cercare di capire l’origine del fenomeno. La sostanza irritante non è ancora stata individuata. Dopo l’evacuazione della scuola, i bambini sono stati portati in giardino dove hanno atteso l’arrivo dei genitori.