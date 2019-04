» Reggio Emilia

Venerdì 12 aprile, in occasione di Fotografia Europea, apertura straordinaria dalle ore 19 alle ore 23 di Palazzo dei Musei (via Spallanzani, 1) e della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri” e, inoltre, della Galleria Parmeggiani (corso Cairoli, 2) dove si può visitare la mostra “Nati sotto lo stesso cielo – per Antonio Fontanesi”.