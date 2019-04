“Direzione Prevenzione”, a Modena focus su alimentazione e benessere donna

» Modena - Salute

Quanto è importante una sana alimentazione per mantenersi in salute più a lungo? Come trovare il giusto equilibrio tra sessualità e tumore? Di questo e tanto altro si discute domani venerdì 12 aprile nell’ambito della prima giornata del convegno internazionale “Direzione Prevenzione”, fino a sabato 13 a Modena, presso la Camera di Commercio (via Ganaceto 134). Organizzato dal professor Giovanni Tazzioli, responsabile della Chirurgia Oncologica Senologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, in collaborazione con Atlantic Santè – agenzia francese specializzata in nutrizione, salute, sicurezza alimentare e ambiente – e con il supporto della Segreteria Organizzativa e Provider New Service srl, l’appuntamento – a ingresso libero e gratuito, con prenotazione fortemente consigliata – vede tra i suoi relatori esponenti illustri di varie discipline provenienti dall’Italia e dall’estero.

Domani si comincia alle ore 10.00 con il saluto di apertura dei lavori del sindaco Muzzarelli e la lettura magistrale “Aging e sessualità”, a cura della dottoressa Lenzi. A seguire si discuterà di “Nuovi pazienti, nuovi bisogni: la parola alle associazioni”, con interventi diSos Cancer da Parigi e Angela Serra. Alle ore 12:00 avrà poi luogo la Tavola Rotonda: “I rappresentanti delle associazioni si incontrano”, moderata dal prof. Cascinu – direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena – dal prof. Tazzioli, dal prof. Rocco e dalla dottoressa Dondi.

La prima sessione della due giorni è dedicata ad Alimentazione, ordine nel disordine: falsi miti e credenze errate, ultime indicazioni su cibi da preferire e microbioma saranno alcune delle tematiche affrontate. In particolare l’insieme dei microrganismi che popola il nostro intestino e i relativi aspetti di medicina personalizzata saranno protagonisti dell’intervento del professore ordinario di Oncologia presso l’Università La Sapienza di Roma Paolo Marchetti, mentre il dottor Maestri tratterà di Probiotici e l’epidemiologo dottor Giovanni Pappagallo affronterà le tematiche degli studi sull’alimentazione. A partire dalle ore 16.00 circa avrà luogo la lettura magistrale del dottor Gabrielli “L’oblio del gusto nell’epoca della turboalimentazione. Note di filosofia della lentezza”. E poi nel pomeriggio spazio al femminile con Benessere Donna, una sessione articolata su “Benessere dell’osso nella donna”, a cura del prof. Lanzetta, “Prevenzione per la fertilità e la gravidanza”, con un intervento del prof. Genazzani e tematiche molto delicate, come il giusto equilibrio tra sessualità e malattia e “Adattarsi al cambiamento: immagine corporea e consapevolezza nei tumori femminili”, a cura rispettivamente del prof. D’Alonzo e del dottor Cheli.

Sabato 13 aprile il Convegno proseguirà nella mattinata nella mattinata con le sessioni dedicate all’uomo e all’integrazione mente-corpo, che si concluderanno con la lettura teatrale “Lezioni di sesso”, a cura dell’attrice Lucia Vasini. Mentre nel pomeriggio saranno tante le proposte al “Fuori Congresso” in giro per la città di Modena: yoga, pilates, biodanza, corsi di cucina e tanto altro, per mettere da subito in pratica le tematiche sviluppate all’interno del convegno internazionale.

“Direzione Prevenzione” gode del Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e di Unimore-Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ed è organizzato grazie al contributo incondizionato di BPER Banca e CBM Group.

Info, costi e orari: il convegno, ad accesso libero e gratuito per la popolazione, è accreditato per il rilascio di crediti ECMper tutte le professioni sanitarie e prosegue sabato 14 aprile dalle ore 9.00 alle 14.30.

Per maggiori informazioni:

335 8202332 – 340 0055343 – direzioneprevenzione@gmail.com

Per iscrizioni e prenotazioni – New Service Provider:

0932 080227 – formazione@newserviceteam.com