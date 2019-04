» In evidenza - Sassuolo

Sabato 13 aprile 2019 alle ore 16.00 presentazione del riallestimento della quadreria nella Cappella palatina di San Francesco in Rocca in piazzale Della Rosa a Sassuolo.

L’avvicinarsi della Santa Pasqua offre l’occasione per proporre alla città un momento di narrazione e approfondimento storico sulle secolari tradizioni della Settimana Santa e, in particolare, sulle celebrazioni che, il Giovedì Santo, vedono protagonista il Santo Tronco: il miracoloso crocifisso donato dai Pio di Savoia alla Comunità sassolese e mirabilmente custodito, dal 1588, nella chiesa di San Francesco in Rocca dall’Arciconfraternita del SS. Crocifisso, appositamente istituita da Marco III Pio di Savoia e dalla moglie Clelia Farnese, figlia del gran cardinale Alessandro.

Devozione religiosa e tradizioni popolari – come quella dei celebri Tira e molla, i dolci di miele e zucchero di cui è segretamente custodita la ricetta dalle roccheggianti – si fondono assieme in quella che è oramai l’ultima e unica grande festa religiosa ancora capace di riunire l’intera comunità, stretta attorno al suo miracoloso crocifisso, scoperto alla vista dei fedeli ogni qual volta ve ne sia una urgente necessità, e foriero di grazie concesse, come la ricchissima serie di tavolette ex voto, dipinte tra il XVII e il XXI secolo, ancora testimonia.

L’occasione, infatti, offrirà l’opportunità di presentare questo importante patrimonio storico-artistico e devozionale, fuoriuscito finalmente dai depositi in cui era custodito da decenni e ora riallestistito entro teche nelle cantorie della chiesa in ordine tematico e cronologico, assieme all’altrettanto significativo nucleo di dipinti antichi che costituisce la Quadreria della chiesa, con Ritratti estensi e altre pregevoli opere sacre dal XVII al XIX secolo ricollocate nella sagrestia, su più livelli e con passamanerie di seta, come era in uso nei secoli scorsi.

Programma

Saluti: Don Giovanni Rossi Vicario episcopale e parroco dell’Unità Pastorale “Sassuolo Centro” e Alberto Bellei Priore dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso

Notizie storiche e presentazione del riallestimento: Luca Silingardi Storico dell’arte e confratello dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso

Visita guidata alla Quadreria (per gruppi di 15 persone ogni 10 minuti fino alle ore 19)

Riallestimento espositivo a cura di Paolo Bellei e Luca Silingardi messo in opera da Studio di Restauro Snc di Giorgia Ferrari e Mirko Cappelli. Organizzazione evento a cura del Servizio Attività Culturali del Comune di Sassuolo e dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso di Sassuolo