Aperte le iscrizioni al laboratorio musicale “Insieme con la musica” dedicato ai bambini della fascia 3-6 anni

Inizia sabato 4 maggio all’Istituto musicale “C. Merulo” il laboratorio musicale “Insieme con la musica” dedicato ai bambini della fascia 3-6 anni che ha ottenuto la certificazione del programma nazionale “Nati per la Musica”. Non lezioni di strumento, ma un percorso di avvicinamento e scoperta della musica e dei suoni per i bambini e i loro genitori. Il laboratorio è curato da Simona Guerini che proporrà giochi ritmici e vocali, ascolti, danze, canzoni e filastrocche da riproporre poi ognuno tra le proprie mura di casa.

La finalità del progetto “Nati per la musica” è quella di informare e sensibilizzare genitori, pediatri ed educatori sull’importanza dell’espressione sonora e della pratica musicale, di fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica consapevoli che il suono è una forma importantissima di comunicazione fin dalla più tenera età.

Attraverso l’ascolto delle musica e delle parole si creano dei momenti significativi tra i genitori e il bambino che renderanno speciale l’evoluzione di un rapporto armonico. Quindi cantare insieme, muoversi all’ascolto della musica, ballare, oltre a trasmettere senso di unione e fusione delle voci delle persone che partecipano, sono atti piacevoli per tutti, specialmente per il bambino. Inoltre, l’attività musicale agisce sullo sviluppo delle funzioni cognitive del bambino come dimostrato dalle ricerche scientifiche recenti. Tutto ciò concorre anche allo sviluppo nel bambino di una sensibilità musicale ed eventualmente al desiderio di accostarsi ad esperienze musicali strutturate.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la biblioteca Crovi di Castelnovo Monti, l’Azienda Unità Sanitaria di reggio Emilia distretto di Castelnovo ne’ Monti. Il laboratorio si terrà il sabato mattina dalle ore 10 presso la sala concerti dell’Istituto musicale “C. Merulo” dalle 10 alle 10,45 bambini di 3-4 anni; dalle 11 alle 11,45 bambini di 5-6 anni

Il costo è di 40 euro a coppia bambino/genitore. Informazioni e iscrizioni presso la segreteria dell’Istituto musicale Merulo entro venerdì 3 maggio, tel. 0522 61206.