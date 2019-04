“Cabaret in dialet” in scena sabato a Rio Saliceto

» Reggio Emilia - Teatro

L’associazione culturale Quelli del 29 conclude la stagione teatrale con lo spettacolo “Cabaret in dialet”, della compagnia dialettale carpigiana “La Vintarola”, a Rio Saliceto sabato 13 aprile 2019, ore 21.00.

Cabaret in Dialet è un pretesto per raccontare aneddoti e racconti legati alla nostra terra, in maniera ironica e con l’accompagnamento musicale di grandissima rilevanza dei CherpSound.

Alcuni avventori si fermano all’interno di un bar. Un bar bizzarro, perché ognuno si sente in diritto di raccontare, di partecipare alle situazioni che man mano si susseguono nella vita di un bar di periferia, della provincia modenese.

La musica e il dialetto modenese sono il pretesto per raccontare al pubblico di vizi e virtù di una terra ricca di storie, ma soprattutto ricca di buon umore e di tante risate.

ACQUISTO BIGLIETTI

Sabato 13 aprile, orario: 19.00 – 21.00

www.vivaticket.com

www.quellidel29.com – quellidel29@gmail.com