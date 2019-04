Dal prossimo anno scolastico il corso “Tecnico sistema moda” torna al Malpighi di Crevalcore

» Bologna - Scuola

Dall’anno scolastico 2019-2020 il corso serale “Tecnico sistema moda” torna presso la sede storica dell’Istituto “Marcello Malpighi” di Crevalcore, dopo alcuni anni nella sede distaccata del Centergross di Funo di Argelato.

Il corso vuole offrire l’opportunità agli interessati di conseguire il Diploma di “Tecnico Sistema Moda” in soli due anni, a completamento del percorso formativo svolto in precedenza.

Per illustrare il corso sabato 13 aprile, dalle ore 17 alle 20, si svolgerà l’Open Day presso l’IIS “Marcello Malpighi” (in via Persicetana 45). Ad accogliere i partecipanti saranno il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott.ssa Annamaria Barone Freddo, e i docenti dell’indirizzo che illustreranno il percorso e forniranno ogni ulteriore informazione.