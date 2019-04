Domani sera all’Astoria l’anteprima dell’Ennesimo Film Festival

» Cinema - Fiorano

Si terrà domani sera alle 21 al Teatro Astoria Ennesima Risata, l’anteprima di Ennesimo Film Festival la cui quarta edizione è in programma dal 3 al 5 maggio a Fiorano Modenese. Prima delle proiezioni si terrà alle 20:30 in Piazza Ciro Menotti l’inaugurazione della Nuvola, il container trasparente di 30mq che per quasi un mese ospiterà 30 eventi con l’obiettivo di stimolare la conoscenza, l’apprendimento, la condivisione e il senso di comunità promuovendo uno stile di vita sano e corretto attraverso forme d’intrattenimento sociale, ludico, culturale e cinematografico sui temi del contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.

La serata Ennesima Risata sarà dedicata ai cortometraggi comici e rappresenta una delle prime novità della kermesse internazionale di cortometraggi.

«Ennesima Risata è la nuova sezione del Festival dedicata interamente alle commedie e ai film comici – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, direttori artistici di Ennesimo Film Festival – che segue un’esigenza emersa dal pubblico del Distretto Ceramico in occasione della passata edizione del Festival. A contendersi l’omonimo Premio sono 7 cortometraggi, 2 dei quali première italiane, ovvero che hanno scelto l’Ennesimo Film Festival per presentarsi per la prima volta al mondo del cinema italiano e questo ci rende ovviamente orgogliosi e certifica il sempre più alto livello che il Festival sta avendo anche nei circuiti internazionali. Le anteprime sono la commedia americana The 1st di Mark Waites prodotta dall’attore irlandese Michael Fassbender e la spagnola El jarrón di Rubén Tejerina».

Ad assegnare il premio non sarà una Giuria, ma tutto il pubblico presente in sala sabato sera. Infatti, tramite scheda voto, ogni spettatore potrà esprimere il proprio giudizio e contribuire così a scegliere il cortometraggio comico vincitore della sezione che sarà annunciato domenica 5 maggio sempre al Teatro Astoria in occasione della serata conclusiva della quarta edizione del Festival.

La sezione Ennesima Risata è realizzata in collaborazione con Encounters Film Festival, la kermesse di cortometraggi con sede a Bristol (Inghilterra) il cui vincitore entra nella short list dei possibili nominati alla vittoria del Premio Oscar per il Miglior Cortometraggio Live Action.