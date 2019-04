Finto tecnico del gas ruba 40mila euro in gioielli ad un’anziana di Bologna

» Bologna - Cronaca

Fingendosi un tecnico del gas si è presentato sul pianerottolo di casa di una donna di 74 anni che gli ha aperto la porta per far effettuare “un controllo”. E’ successo ieri mattina in via Murri. La signora era appena rientrata a casa quando sul pianerottolo ha incontrato l’uomo, ben vestito, che le ha chiesto di entrare per il controllo gas. Una volta in casa ha chiesto alla signora di mettere sul letto tutti i suoi gioielli “per evitare che si sporcassero”. La donna ha seguito il consiglio ma appena si è distratta l’uomo le ha portato via tutto – 40 mila euro tra gioielli e contanti – dileguandosi. La donna a quel punto ha realizzato di essere stata raggirata ed ha chiamato la figlia, la quale ha allertato la Polizia.