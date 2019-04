Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 13 aprile

» Meteo

Al mattino cielo generalmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sulle aree appenniniche occidentali, dove saranno possibili deboli e sporadiche precipitazioni; nel corso del pomeriggio nuvolosità compatta e possibilità di deboli ed isolate piogge limitatamente ai rilievi occidentali, mentre delle schiarite anche ampie si faranno largo sul resto del territorio, in particolare sulle pianure centro-orientali. Dalla serata nuvolosità in rapido aumento a partire da ovest, con precipitazioni sull’Emilia più occidentale. Temperature: minime stazionarie con valori compresi tra 8 e 10 gradi; massime in lieve generale aumento con valori attorno a 14/15 gradi sulla Romagna, 16/17 gradi sull’Emilia. Venti: deboli prevalentemente orientali su tutta la regione, con temporanei rinforzi da nord-est sul mare. Mare: mosso, tendente a divenire poco mosso sotto costa dalla sera.

(Arpae)