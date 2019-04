Il pianista Armando Saielli domenica all’Auditorium ”Bertoli’

Domenica 28 aprile alle ore 17.00, presso l’Auditorium ”Bertoli” in via Pia 108 a Sassuolo, concerto per pianoforte organizzato dal Circolo ricreativo e culturale ‘Amici della Lirica’. Il pianista Armando Saielli racconta con parole e suoni la musica strumentale tra Classicismo e Romanticismo. Saranno eseguiti: Chopin – Préludes op. 28 e Schumann – Kinderszenen op. 15. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.