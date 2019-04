Parto precipitoso a Castelnovo Monti: mamma e bambino stanno bene

La Direzione Sanitaria dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che la notte scorsa una signora con gravidanza a termine di Castelnovo Monti ha avuto un parto precipitoso a bordo dell’ambulanza che lei stessa aveva chiamato alle 3.40, in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso inviato dalla centrale operativa 118 di Parma. Il parto è avvenuto con l’assistenza di due medici, tra cui un anestesista, e tre infermieri dell’emergenza urgenza, tutti opportunamente formati per questa casistica. L’elisoccorso, dopo il parto, ha portato mamma e bambino, entrambi in buona salute, all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Il parto precipitoso è quello che avviene entro un’ora dall’inizio del travaglio, come avvenuto in questo caso, a fronte di una durata media del travaglio nelle primipare di 10 ore e nelle pluripare di 6/7 ore. Per queste caratteristiche negli ultimi anni ci sono stati parti precipitosi extraospedalieri in tutti i distretti della provincia, principalmente nel Distretto di Reggio Emilia. Si tratta di parti che di norma non hanno conseguenze negative né per la mamma né per il bambino. La signora, portatrice di gravidanza fisiologica e seguita dai servizi, era stata visitata all’Ospedale di Reggio Emilia per controlli di fine gravidanza due volte nell’ultima settimana. In uno di questi controlli le è stata proposta la foresteria, che ha rifiutato. La foresteria, situata a Reggio Emilia, è un servizio gratuito messo a disposizione dall’Azienda USL per ospitare donne in gravidanza e familiari del distretto montano.