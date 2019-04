Proseguono le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2019”, sul podio una mamma di Bibbiano

Proseguono in tutta Italia le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 26° edizione, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Al centro commerciale “Auchan” di Merate (LC), si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo marito o figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Sara Mauri 36 anni, impiegata, di Roncello (MB), sposata da 17 anni con Gerrit e mamma di Brian di 12 anni. Sara è una bella e simpatica mamma con capelli castani e occhi marroni, con il sogno di fare un safari in Africa.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Mery Marconcini, 55 anni, infermiera, di Bollate (MI), mamma di Riccardo, Stefania e Camilla, di 28, 25 e 20 anni; mentre per la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria è andata a Rosaria Katia Micalizzi, 57 anni, casalinga, di Arenzano (GE), mamma di Davide e Carola, di 37 e 29 anni.

Tra le altre mamme premiate che insieme a Sara si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali, in programma dal 20 al 23 giugno a Gatteo Mare – Riviera Romagnola, c’è Tiziana Melis, 52 anni, segretaria, di Bibbiano (RE) che si è aggiudicata la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Fashion”. Tiziana è mamma di Federico e Christian di 25 e 23 anni e di Michela, che, in occasione della stessa selezione, si è aggiudicata la fascia di “Damigella d’onore”.

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso e da Luisa Procopio, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018”. Ospiti d’onore, la cantante Daniela Vallicelli e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it I prossimi appuntamenti in Lombardia sono in programma, domenica 28 aprile a Nerviano (MI) e domenica 05 maggio a Rescaldina (MI).

Nelle foto, da sinistra: Luisa Procopio; Tiziana Melis; Paolo Teti e Michela Geraci (figlia di Tiziana Melis).