La Colonna della Comunità torna in centro

La Colonna della Comunità dopo 380 anni tornerà in centro storico a Formigine grazie a una copia fedele, mentre l’originale godrà di nuova vita al termine di un’opera di restauro, rimanendo poi nella collocazione attuale, al Parco della Resistenza.

Il monumento, che fa parte della storia della città dal XVII secolo, quando venne eretto il 6 aprile 1639 sotto la denominazione originaria di “Colonna del Pubblico di Formigine”, venne spostato una prima volta nel 1770 sul sagrato della chiesa parrocchiale, vicino al cimitero, che all’epoca trovava posto proprio accanto alla chiesa, dietro la piazza. Nel 1869 la colonna venne poi ceduta al conte Luigi Alberto Gandini, il quale la utilizzò, secondo il gusto estetico tipico dell’epoca, come ornamento del giardino della propria villa, nella posizione che occupa attualmente, circondata da transenne a causa delle sue condizioni, che hanno indotto l’amministrazione comunale a procedere con un’opera di restauro. Contestualmente verrà realizzata una copia fedele all’originale, che troverà posto vicino al Castello, nell’area verde tra il fossato e via Gramsci, in prossimità della Torre di sud-est (già oggi è visibile il basamento dove verrà collocata), recuperando così la sua funzione simbolica come elemento della nuova piazza riqualificata e in generale del centro storico di Formigine. L’importo complessivo dei lavori per entrambe le operazioni è di circa 23000 euro.