Sabato a Baggiovara, confronti e approfondimenti sul Fare Impresa: ecco il Next Lab dei Giovani Imprenditori di CNA

Tre ore di interventi, confronti, dibattiti, per individuare un presente sospeso tra quello che non c’è più e ciò che non c’è ancora. Si chiama Next Lab – Direzione Futuro – l’iniziativa organizzata dai Giovani Imprenditori di CNA Modena in programma sabato 25 maggio dalle 9 alle 12 presso l’Hotel RMH Modena Des Art, a Baggiovara di Modena. Una mattinata di approfondimenti che quest’anno gode del patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

“I NEXT Lab sono un format che da qui a fine giugno saranno replicati su tutto il territorio italiano, in preparazione dell’iniziativa conclusiva nazionale che si terrà il 4 ottobre a Milano. Con questi eventi vogliamo raccogliere le idee e i punti di vista dei giovani, in merito a un tema importante come quello relativo all’ascensore sociale, con l’obiettivo di arrivare a Milano con una proposta politica condivisa da tutti i giovani imprenditori CNA” Spiega Lapo Secciani, Presidente dei Giovani Imprenditori CNA Modena, che continua “La voglia di realizzare le proprie aspirazioni e i propri sogni è sempre stata la molla che ha spinto – e spinge tutt’ora – i giovani a Fare Impresa. In Italia l’ascensore sociale, ossia quel meccanismo che dovrebbe consentire alle giovani generazioni di elevare la loro condizione economica e sociale, inserendosi nel mercato del lavoro, è irrimediabilmente bloccato. Questo rischia di portare i giovani a scegliere di “giocare sul sicuro”, ricercando garanzie e tutele, rassegnandosi all’immobilismo e rinunciando alla possibilità di realizzare le loro aspirazioni. Per “aggiustare” l’ascensore è necessario costruire politiche che possano stimolare la mobilità sociale, rimuovendo le cause che generano disuguaglianza e premiando i giovani che decidono di mettersi in proprio puntando tutto sul merito, fatto di studio, competenza, esperienza e voglia di rischiare. Nel corso del NEXT Lab di sabato 25 vogliamo trovare insieme, giovani -e non- imprenditori, studenti universitari e delle scuole superiori, professori dell’UniMoRe e mondo della società civile, una soluzione a questa problematica, per riattivare l’ascensore sociale e stimolare la nascita di nuove imprese”.

Si comincerà alle 9.30 con i saluti del presidente provinciale di CNA, Claudio Medici, che saranno seguiti da quattro interventi di un quarto d’ora ciascuno.

Il primo sarà affidato a Roberto Botti, ceo di Infomobility Topcon, che darà un’interpretazione motivazionale dell’essere imprenditori, mentre Laura Cipollone, coordinatrice nazionale dei Giovani di CNA, presenterà la ricerca promossa dal centro studi nazionale “Mettersi in proprio, un’impresa bella (s)e possibile”. Il prof. Enrico Golzio, di Unimore, si soffermerà sull’opportunità di lavorare in rete tra aziende, mentre Marcella Gubitosa, ceo e fondatrice di Stars & Cows, parlerà di come è cambiato e sta cambiando tutt’ora il mercato del lavoro.

Dalle 10.30 alle 11.30 sono in programma tavoli di lavoro i cui risultati, dopo un’interessante analisi storica del funzionamento del cosiddetto ascensore sociale italiano affidata a Pietro Cortenova, del comitato scientifico della Fondazione Ora!, saranno poi condivisi nell’ultima parte della riunione plenaria, che sarà conclusa dall’intervento del presidente dei Giovani Imprenditori di CNA, Lapo Secciani.