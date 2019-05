Riaperto in A14 il tratto Bologna S.Lazzaro – Bologna Fiera

Alle ore 11.45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna S.Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione A1, precedentemente chiuso per un tamponamento avvenuto all’altezza del km 18 che ha visto coinvolti due autoarticolati causando il ferimento di una persona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco di Autostrade per l’Italia.

Sono stati diramati percorsi alternativi: uscita consigliata Castel S.Pietro, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in Tangenziale di Bologna.