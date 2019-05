In giro per strada con falce al seguito: denunciato a Reggio Emilia

Girovagava in stato confusionale per strada armato di una falce. L’allarme al 112 dei carabinieri poco prima delle 22.00 di ieri da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza in strada di un uomo armato di una grossa falce in via G.B. Vico, frazione Cella di Reggio Emilia. Sul posto sono state subito fatte convergere le pattuglie in forza alla stazione di Corso Cairoli e al Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia. I militari giunti sul posto hanno accertato l’effettiva presenza di un uomo che, apparso visibilmente confuso, era effettivamente armato di una grossa falce.

I militari avvicinavano con le dovute cautele l’uomo che alla richiesta di cosa dovesse fare con la falce riferiva che era intenzionato a tagliare l’erba. Peccato che mancasse l’area verde circostanza per cui l’uomo, date le circostanze di tempo e di luogo, veniva invitato a posare la falce, cosa che faceva immediatamente. Messa in sicurezza la falce i carabinieri procedevano a identificare l’uomo risultato essere un 54enne reggiano con a carico peraltro precedenti di polizia anche per minaccia. Non sono ancora chiari i motivi che hanno indotto l’uomo ad uscire da casa con la falce. Nelle more che le indagini chiariscano questo aspetto con l’accusa di porto abusivo di armi i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia il 54enne reggiano su cui ora stanno convergendo le indagini per meglio comprendere i motivi del possesso dell’arma. L’arma veniva sequestrata.