Nuoto, Assoluti lifesaving con Meschiari e Dallari

Riccione – La prima tappa della settimana tricolore del salvamento si è aperta con la due giorni del campionato assoluto lifesaving con le gare in piscina. Oro per Martina Dallari che centra per l’ASI nuoto Modena il successo nella classifica Youth dei 100 torpedo. 1’01”07 il crono stabilito in finale chiusa 5^ assoluta dopo il personale stabilito in qualifica con 1’00”85 che la vede in grandissima crescita cronometrica migliorando di quasi 2 secondi. Un miglioramento importante che ha mostrato nella seconda giornata il bronzo in un pazzesco superlife chiuso con il personale in 2’32”73.

Ottima prestazione corale quella dell’ ASI che con l’esperta Martina Mazzi Lara Consolandi, Marco Spoto, Matteo Tron Luca Cattozzi Davide Strassera Diego Berdini staffettisti ed in continua crescita porta la formazione al 16° della classifica per società.

La giovane formazione di Maranello Nuoto che chiude al 22° della generale colleziona piazzamenti e una serie importante di record personali. Da Lorenzo Guerzoni a Luca Lei che approdano alle finali youth, come ottime le prestazioni premiate dal personale di Lucrezia Fantuzzi e Francesca Lami.

I gialli di Maranello si sono schierati anche al via della sfida a squadre per la conquista dello scudetto completate anche dalle prove surflifesaving in mare. Nella sfida a punti che ha portato in alto la InSport Rane Rosse di Daniele Sanna protagonista nelle difficili condizioni al mare che hanno preceduto RN Torino e le Fiamme Oro di Silvia Meschiari protagonista ovunque, si sono classificati in 20^ posizione.