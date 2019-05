Le verifiche sui bilanci delle autonomie territoriali: convegno venerdì 31 maggio in Città metropolitana

Venerdì 31 maggio la Città metropolitana ospita a palazzo Malvezzi (dalle 9 alle 13 via Zamboni 13, Sala Consiglio) il convegno “Le verifiche sui bilanci delle autonomie territoriali e i nuovi modelli di controllo affidati alla Corte dei conti”.

Il convegno nasce dall’esigenza di dar vita a un confronto sulla finanza pubblica stretta fra l’esigenza di garantire l’efficienza dell’azione delle Pubbliche amministrazioni e l’evitare squilibri di carattere finanziario. Nella saldatura tra controlli finanziari e controlli di carattere sociale, gli Enti locali possono trovare nell’attività deliberativa della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un utile elemento di supporto per la loro azione amministrativa: per correggerla, per indirizzarla, sempre avendo ben presente il canone fondamentale dell’equilibrio di bilancio e della tenuta del complessivo sistema di finanza pubblica. Ecco, allora, che diventa imprescindibile capire quale sia l’ampiezza dei controlli in questione e in che modo essi interagiscono con l’autonomia degli enti locali.

Il programma

Saluti di benvenuto

Patrizia Impresa, Prefetto di Bologna

Gian Domenico Tomei, Presidente UPI Emilia-Romagna e Presidente Provincia di Modena

Giampiero Veronesi, Consigliere delegato al Bilancio Città metropolitana Bologna

Modera: Luigi Balestra, Ordinario diritto civile UNIBO e componente Consiglio di Presidenza della Corte dei conti

Interventi

Marco Pieroni, Presidente Sezione controllo Corte dei conti Emilia-Romagna

Notazioni sulla più recente giurisprudenza costituzionale in tema di finanza pubblica

Gianluigi Masullo, Dirigente servizi finanziari Regione Veneto

La difficile costruzione degli equilibri di bilancio nelle Regioni e negli Enti locali

Giuseppe Piperata, Ordinario di diritto amministrativo IUAV

Corte dei conti, controlli ed efficienza della pubblica amministrazione

Tommaso Bonetti, Associato di diritto amministrativo UNIBO

Autonomie territoriali e partecipazioni societarie: i controlli della Corte dei conti

Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei conti Sezione controllo Emilia-Romagna

Modelli di controllo e profili evolutivi dell’attività di scrutinio della Corte dei conti

Conclusioni

Franco Mastragostino, Avvocato amministrativista e Professore UNIBO

L’ingresso al convegno, a cui si sono già iscritte circa un centinaio di persone, è libero, ma occorre iscriversi per motivi organizzativi