Sant’Ilario d’Enza, Festa della Repubblica e consegna Costituzione ai neo-diciottenni

Sabato 1 giugno (ore 17.30), alla vigilia della Festa della Repubblica, si terrà l’incontro con i neo-diciottenni di Sant’Ilario e Calerno presso la Sala del Consiglio “Pietro Iotti” nella sede del Municipio.

Da diversi anni, il Comune di S.Ilario organizza iniziative pubbliche rivolte ai giovani cittadini nell’ottica di una sensibilizzazione verso le forme della partecipazione civile e della valorizzazione delle istituzioni democratiche.

Come da tre anni a questa parte, sarà donata ai ragazzi una copia della “Costituzione Italiana Facile da Leggere e da Comprendere” pubblicata da Associazione GIS (Genitori per l’Inclusione Sociale) e Comune di Sant’Ilario d’Enza. Il volume traduce i principi fondamentali della Costituzione secondo le caratteristiche della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA): un insieme di conoscenze, strategie e tecniche utilizzate per semplificare e incrementare la comunicazione. Il testo è corredato da supporti informativi e pedagogici, tra cui un’introduzione del costituzionalista Francesco Clementi, oltre che dalla riproduzione integrale dei restanti articoli. Si è trattato di un notevole sforzo progettuale che ha cercato di guardare anche all’immediatezza di linguaggi non verbali come quelli dell’illustrazione e del fumetto. La pubblicazione ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e ha beneficiato del decisivo contributo della Regione stessa per la fase di stampa.

All’incontro, cui seguirà un breve rinfresco, interverrà il sindaco neo-eletto Carlo Perucchetti mentre Maria Rosa Cantarelli, presidente di GIS, illustrerà i finalità e contenuti della pubblicazione “Costituzione Facile da Leggere e da Comprendere”.

