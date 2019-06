Nuovi spazi al Policlinico: si spostano altre attività

Il piano di trasferimenti è stato studiato per ridurre al minimo i disagi dei cittadini che, visto l’abbandono della sede storica al Poliambulatorio di molte strutture, potrebbero essere un po’ disorientati. Nei vecchi ambulatori verrà posizionata la segnaletica che orienterà i cittadini che dovessero sbagliare destinazione. I reparti stanno avvisando gli interessati della variazione di sede. Infine, nel caso il trasloco rendesse necessario spostare l’appuntamento, gli uffici amministrativi stanno avvisando gli interessati per concordare un nuovo appuntamento. Nei primi giorni sarà necessaria un po’ di pazienza, un ultimo piccolo sforzo per poter usufruire dei nuovi spazi, funzionali, luminosi, confortevoli.

L’Azienda manterrà informata la cittadinanza sulle successive tappe di questa ampia riorganizzazione.