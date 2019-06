Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 4 giugno

Nuvoloso per nubi stratificate di scarsa consistenza. Nuvolosità in intensificazione dal pomeriggio per nubi cumuliformi con addensamenti più consistenti in Appennino; occasionali rovesci o temporali sui rilievi con possibilità di estensione alla pianura. I fenomeni sembrano più probabili sul settore occidentale. Temperature: stazionarie con minime comprese tra 18 e 20 gradi, massime tra 27 gradi lungo la costa e 30/31 gradi nell’entroterra. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud in serata. Mare: poco mosso.

(Arpae)