Il piano anti caldo dell’Unione Terre d’Argine

L’Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con il Distretto sanitario dell’Azienda Usl e l’Azienda Servizi alla Persona (ASP) delle Terre d’Argine anche per il 2019 ha approntato un piano d’intervento per contrastare gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione residente nei quattro comuni membri dell’ente associato.

E’stata riconfermata anche quest’anno l’attivazione di un Numero Verde gratuito (848.390.406) collegato con il Centro Operativo dell’ente: il numero darà informazioni sulle misure personali di contrasto al disagio da calore estivo attivando, se necessari, gli interventi di sollievo previsti per le categorie a rischio (anziani, disabili, persone affette da patologie croniche e che assumono farmaci, bambini piccoli, chi vive solo).

Gli interventi previsti dal Piano anti-caldo dell’Unione delle Terre d’Argine sono organizzati secondo le direttive della Regione Emilia-Romagna e concordati tra amministrazioni locali, Azienda USL (Distretto sanitario di Carpi), associazioni del territorio, Centri sociali per anziani e infine strutture semiresidenziali protette.

In particolari circostanze gli interventi previsti sono fondamentali per evitare che persone ‘fragili’ e magari senza reti parentali o amicali possano subire disagi anche gravi a causa delle temperature elevate. L’Unione poi punterà all’informazione alla cittadinanza: in primis sulle misure personali di contrasto al caldo, ma anche sulla rete dei servizi fino all’attivazione di interventi di sollievo nelle fasi di allarme ed emergenza; questi possono essere il trasporto delle persone presso un luogo raffrescato (sia esso la sede di un Centro sociale per anziani, quella di associazioni o strutture semiresidenziali protette), la consegna a domicilio della spesa, di un pasto o delle medicine necessarie all’utente, una telefonata di controllo ai numeri segnalati dai Servizi socio-sanitari, dai medici di base ma anche dal volontariato e dai familiari.

Ricordiamo che le fasi di emergenza scattano in base alle segnalazioni dell’ARPAE (l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna). Quando l’Agenzia segnalerà l’arrivo di un periodo di forte disagio il Centro Operativo entrerà in allerta.

Il Numero Verde gratuito resterà attivo fino al 15 settembre dalle ore 7 alle ore 21, anche nei giorni festivi.

Info: www.terredargine.it – www.arpae.it