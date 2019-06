Europeo UEFA Under 21: prosegue la prevendita dei biglietti

Prosegue la vendita dei biglietti per le gare dell’Europeo Under 21 che l’Italia ospiterà per la prima volta quest’estate insieme alla Repubblica di San Marino. Fra gli stadi in cui si disputeranno le gare c’è anche il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sarà il girone A ad aprire l’Europeo il 16 Giugno con Italia-Spagna allo Stadio Dall’Ara e Belgio-Polonia al Mapei Stadium. Il 19 Giugno l’impianto di Reggio Emilia sarà palcoscenico di Spagna-Belgio mentre il 22 Giugno ospiterà gli Azzurrini nella sfida contro i belgi. Infine il 27 Giugno al Mapei Stadium si disputerà la semifinale in cui potrebbe essere protagonista l’Italia in caso di qualificazione.

FIGC e Sassuolo hanno deciso di fare un regalo agli abbonati neroverdi: tutti i tifosi del Sassuolo che acquisteranno, o lo hanno già fatto, il mini abbonamento per le tre gare dell’Europeo in programma al Mapei Stadium si vedranno infatti scontare il prezzo del pacchetto (13 euro l’intero, 8 euro il ridotto) all’atto di sottoscrizione dell’abbonamento alle partite interne del Sassuolo del campionato di Serie A 2019/2020. Per poter beneficiare della promozione, oltre all’acquisto del mini abbonamento sarà necessario il suo utilizzo in tutte e tre le gare del girone in programma a Reggio Emilia: Polonia-Belgio del 16 giugno, Spagna-Belgio del 19 e Belgio-Italia del 22 giugno.

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita su uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket al prezzo di 8€ per gli adulti e di 5€ per gli Under 21. I possessori della Card Vivo Azzurro hanno diritto alla riduzione a 5€ per gli adulti e 3€ per gli Under 21. Analoga riduzione per tutti i gruppi che si registreranno sul portale tifiamoeuropa.eu, con gratuità per gli studenti delle scuole e per i tesserati delle società del Settore Giovanile Scolastico aderenti al progetto #TifiamoEuropa. Inoltre gli studenti che scaricano la App «We Are Yourope» (disponibile su Android e iOS) possono acquistare il biglietti delle partite a solo €1: basterà mostrare la schermata dell’App in qualsiasi punto vendita di Vivaticket per acquistare i biglietti di ogni partita degli Europei al prezzo super scontato (5€ per gli adulti che accompagnano gli studenti).