Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 11 giugno

Nuvolosità variabile per nubi alte e sottili con ampie schiarite sul settore orientale durante il pomeriggio. Sui rilievi occidentali annuvolamenti temporaneamente più consistenti con possibilità di locali e brevi rovesci. Temperature: senza variazioni di rilievo le minime, con valori compresi tra i 19 gradi dell’entroterra e i 22/23 gradi della costa. Massime in leggero aumento con valori tra 30 e 33 gradi. Venti: deboli in prevalenza meridionali con rinforzi da sud-est sulla costa. Mare: poco mosso, mosso al pomeriggio.

(Arpae)