Retrorunning: a Campi Bisenzio il vignolese Alberto Venturelli porta a casa l’argento nazionale

Prima volta nella storia per il retrorunning ai Campionati Italiani UISP di atletica leggera su pista disputati lo scorso weekend allo Stadio Zatopek di Campi Bisenzio (FI) con le prove su 1 km e sui 100 mt piani. In entrambe le gare la classifica era unica.

Il vignolese Alberto Venturelli (Pol. Atletico Borgo Panigale – Gruppo Cremonini), leader del circuito nazionale Retro Challenge, ha preso il via nella prova dei 1000 metri davanti a uno stadio gremito.

Partenza immediatamente a razzo del vicecampione mondiale che dopo la prima curva era già al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile pluricampione iridato Paolo Tarabella e spingeva l’acceleratore rimanendo in fuga solitaria per la medaglia d’argento con l’obiettivo di superare il proprio personale di 5’23” sfruttando una pista apparsa velocissima.

Al termine della prova vinta come previsto dal toscano Tarabella con 4’03”, Venturelli portava a casa l’argento nazionale con il tempo monstre di 4’45”11, secondo miglior crono italiano dell’anno proprio alle spalle del vincitore del titolo. Medaglia di bronzo per la promessa milanese Filippo Coen.

Terminata la fatica del Campionato Italiano, il 34enne prendeva parte anche alla seconda edizione della gara benefica non competitiva Run To End Polio Now svoltasi a Forlì nella mattinata di domenica gareggiando come di consueto con la tecnica della corsa all’indietro, unico di tutta la corsa, concludendo la prova in 13’21” tagliando a sorpresa per primo il traguardo della distanza del 2,5 km.

Prossima prova di calendario sarà il temutissimo Campionato Italiano di Retrosalita a Carbonara di Rovolon (PD), probabilmente il percorso più duro di tutto il circuito nazionale.