Tre denunce per furto presso il centro commerciale di via Morandi a Reggio Emilia

Ieri mattina poco dopo le 9.00, personale della Squadra Volante della Questura è intervenuto presso il centro commerciale di via Morandi per taccheggio. N.G., georgiano, classe 1983, irregolare sul territorio nazionale, era stato sorpreso dalle guardie giurate del centro commerciale nel tentativo di asportare creme per un valore pari a 141 euro. Gli operatori di polizia hanno portato il soggetto presso gli uffici della questura e lo hanno denunciato per furto.

Poche ore dopo, intorno alle 12,30 circa, gli operatori della Squadra Volante intervenivano nuovamente presso il centro commerciale di via Morandi per un altro taccheggio. Questa volta il bottino era di 106 euro. Due soggetti autori del furto erano stati sorpresi dal personale. Anche in questo caso venivano accompagnati presso gli uffici della questura e identificati per S.A., classe 1994 e M.G. classe 1990 entrambi originari del Kosovo e residenti a Reggio Emilia, entrambi senza precedenti penali. ANche i questo caso i due finivano denunciati.