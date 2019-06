Bibbiano: stasera in Consiglio si ufficializza la Giunta

“Con grande soddisfazione posso confermare la composizione della Giunta che mi accompagnerà nei prossimi 5 anni”.Così il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti.

“Sono ancora loro: gli assessori Paola Delfina Tognoni, Loretta Bellelli, Matteo Curti ed Emillo Catellani. Una squadra che ha lavorato bene e con dedizione nello scorso mandato e che ha accettato di mettersi nuovamente a disposizione della comunità di Bibbiano per nuovi importanti risultati. La competenza, l’impegno, la disponibilità e la sensibilità di Paola, Loretta, Matteo ed Emillo sono un patrimonio per me, una risorsa fondamentale che, insieme ai dipendenti del Comune, contribuiranno a far raggiungere altri significativi traguardi per la nostra bella comunità. Agli assessori esprimo pubblicamente la mia gratitudine sincera. Un grazie particolare, davvero di cuore, va ad Emillo che, nonostante avesse espresso la decisione di lasciare l’assessorato, ha accettato di ricoprire ancora, almeno per un periodo di tempo limitato, l’incarico di assessore al Bilancio, Tributi e Innovazione”.

Queste le altre deleghe:

Paola, confermata Vice-Sindaco: Istruzione, Coesione sociale, Giovani, Partecipazione e Pari Opportunità;

Loretta: Attività Produttive, Ambiente, Promozione del Territorio, Paesaggio, Mobilità Sostenibile;

Matteo: Cultura, Sport, Associazionismo, Comunicazione.

Il Sindaco continuerà ad occuparmi principalmente di: Affari Generali, Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, Legalità e Trasparenza, Sicurezza, Risorse Umane, Parmigiano-Reggiano, Protezione Civile.

“Intendiamo continuare il lavoro iniziato con ancora più impegno ed entusiasmo, con l’intenzione di ricambiare, con i fatti, la fiducia dei bibbianesi” conclude il sindaco Andrea Carletti.