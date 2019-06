Venerdì in Montagnola “yoU COME”, il concerto delle Città Creative della Musica Unesco

Venerdì 14 giugno alle 20 sul palco di Montagnola Republic – la rassegna curata da Arci e Antoniano al Parco della Montagnola – si svolge il concerto “YoU Come – Unesco Cities of Music”, promosso da Bologna e Pesaro, le due Città Creative della Musica Unesco italiane, con l’obiettivo di comunicare, attraverso un’azione concreta, il ruolo della Rete delle Città Creative dell’Unesco. L’evento arriva in città nell’ambito di Bologna Estate 2019 e dopo il debutto a Fabriano, in occasione della XIII UNESCO Creative Cities Network Annual Conference.

Sul palco si alterneranno band e musicisti rappresentanti delle città del Cluster Musica Unesco: Tinatin (Hannover, Germania), Equilíbrio (Amarante, Portogallo), Okkupeerder (Ghent, Belgio), Max Bravura (Katowice, Polonia). Ambasciatore delle due Città Creative della Musica italiane, Bologna e Pesaro, sarà il cantautore Cimini, artista di riferimento del panorama indipendente italiano. La musica spazierà dal rock all’hip hop, passando per il jazz e la musica d’autore.

La line up è stata definita a partire da una call tra le Città Creative della Musica Unesco per la selezione di artisti della propria scena locale, senza distinzione di genere musicale; una commissione formata da rappresentanti di Pesaro, Fabriano e Bologna e dai giornalisti Luca Petinari e Pierfrancesco Pacoda ha individuato la rosa finale tra ben 26 application.

Gli artisti

EQUILÍBRIO

Amarante (Portogallo)

Gonçalo Costa aka Equilíbrio è un artista rap indipendente di 23 anni di Amarante. Il suo stile boom bap si fonde con altre direzioni musicali che virano verso il soul, il funk e il ragga, cercando di incorporare alcuni strumenti nella produzione delle sue canzoni. I testi affrontano per lo più le sue esperienze di vita, l’amore, la relazione con gli altri e cercano di trasmettere sempre buone vibrazioni. Nel 2013 ha registrato il suo primo mixtape Reunião de Amigos dal produttore João Pinheiro e da lì in poi le porte della musica hanno iniziato ad aprirsi e ha condiviso il palco con alcuni dei più grandi artisti rap portoghesi. Lo spettacolo dal vivo è energico, interattivo, pieno di sorprese ed è sempre accompagnato da Dj Slice e João Pinheiro.

MAX BRAVURA

Katowice (Polonia)

Max Bravura è un progetto indipendente di Katowice, fondato dal cantante di talento e cantautore Maciej Wachowiak: una voce assolutamente unica e carismatica. Max Bravura è una rock band composta da quattro musicisti e il suono è un mix creato da voce, chitarre, mandolino, basso, vecchi sintetizzatori analogici, batteria, percussioni e campioni. Lo stile musicale incorpora elementi di indie-rock, punk, art rock, musica elettronica, dance e jazz. Può sembrare che qualcuno abbia mixato Beatles, Bowie, Joy Division e LCD Sound System. La band ha vinto il District Sounds Good programma organizzato da Katowice – Unesco City Of Music e ha iniziato così a registrare il primo album.

TINATIN

Hannover (Germania)

Nata in Georgia, per Tinatin Tsereteli la musica è sempre stata fondamentale nella sua vita. È cresciuta ascoltando dischi jazz e pop, passando da Ella Fitzgerald ai Beatles fino al canto a più voci dei Georgian Songs. Inizia all’età di 5 anni a suonare il violino e all’età di 6 il pianoforte. A causa della guerra civile, nel 1993, all’età di 11 anni, emigra in Germania con la famiglia, dove la sua voce rappresenta l’unica consolazione e mezzo di espressione musicale. È qui che durante gli studi universitari scopre il suo potenziale vocale e il talento da cantautrice ispirandosi ad artiste come Erikah Badu, Lauryn Hill, Björk e India Arie.

OKKUPEERDER

Ghent (Belgio)

Okkupeerder è una band belga, con base a Ghent, che sperimenta collegando musica jazz e hip hop in olandese e francese. Le atmosfere fanno pensare a una combinazione perfetta tra Le Motel e Romeo Elvis. Un ascoltatore attento può trovare nelle sonorità di Okkupeerder influenze musicali turche, classiche, electronic dance e persino alcuni suoni rock da scoprire. I testi hanno un approccio poetico-critico alla vita quotidiana nelle città moderne e gli argomenti spaziano tra solidarietà, uguaglianza e razzismo, ma anche amore per le piccole cose. A marzo è uscito il secondo album Ergens Onderweg con maggiori influenze elettroniche analogiche.

CIMINI

Bologna-Pesaro (Italia)

Cantautore calabrese, da anni trasferitosi a Bologna, nel 2016 si dedica alla scrittura di nuove canzoni e ne esce fuori un prodotto subito apprezzato da Garrincha Dischi, che decide di affidare la produzione del nuovo disco a Nicola Roda (Keaton) ed Enrico Roberto (Lo Stato Sociale). L’album Ancora Meglio, uscito a marzo 2018, ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica, raggiungendo in poco tempo 4 milioni di streaming. Segue un tour che vede Cimini esibirsi nei più importanti club e festival italiani insieme alla sua band. Con i singoli A14 e Tokyo, pubblicati successivamente ad Ancora Meglio, Cimini prosegue il suo percorso diventando uno degli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano.

Ingresso gratuito.

cittadellamusica.comune.bologna.it

www.bolognaestate.it

info: cityofmusic@comune.bologna.it