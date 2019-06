Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 17 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti cumuliformi che, già a partire dalle prime ore del mattino, potranno dar luogo a locali episodi temporaleschi, in particolare sul settore centro-orientale della regione. Esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio-sera. Temperature: minime stazionarie con valori compresi tra 19 e 22 gradi; massime in lieve diminuzione comprese tra 26 e 30 gradi. Venti: deboli da nord-est, con locali e temporanei rinforzi su mare e rilievi. Mare: da molto mosso a mosso con moto ondoso in attenuazione dal tardo pomeriggio-sera sino a divenire poco mosso.

(Arpae)