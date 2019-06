A Castelfranco Emilia la prima serata del concorso ‘La Via Emilia la strada dei Cantautori’

Si è svolta ieri sera a Castelfranco Emilia la prima serata per la selezione dei concorrenti al Premio, “La Via Emilia la strada dei Cantautori“. La seconda serata eliminatoria del concorso musicale dedicato a giovani cantautori si terrà a Formigine domenica 23 giugno presso l’Auditorium Spira Mirabilis alle ore 21. Ospite della serata Massimo Zamboni, chitarrista e scrittore, ex CCCP e CSI. Seguiranno quindi l’appuntamento del 27 giugno in piazza a Maranello, quello del 30 giugno nella Corte del Castello di Spezzano e la serata finale con l’assegnazione del premi del 14 luglio in piazzetta della Rosa a Sassuolo.