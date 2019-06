Correggio: domani a gARTen Francesco Salvi presenta il film “Il sole dentro”

Terzo appuntamento con il cinema sotto le stelle di gARTen, la rassegna di arti a cielo aperto dell’associazione Idee di gomma. Domani mercoledì 19 giugno alle 21 sul grande schermo di Villa Rovere sarà proiettato “Il sole dentro”, un film dai grandi “affetti speciali”, che mette al centro il mondo dell’infanzia, i diritti negati e l’amicizia. A presentarlo, il protagonista Francesco Salvi, insieme al regista Paolo Bianchini e alla sceneggiatrice Paola Rota che, in dialogo con Silla Simonini, racconteranno la realizzazione del film. Apertura cancelli e aperitivo dalle 20. Ingresso gratuito con tessera Arci o Cinecomio.

“Il sole dentro” prende spunto dalla storia vera di Yaguine e Fodé, due adolescenti della Guinea che nel 1999 decidono di scrivere una lettera «Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell’Europa» per descrivere la condizione dei bambini nel loro paese e chiedere aiuto. Vogliono però consegnarla personalmente e, per far ciò, si nascondono nel vano carrello di un aereo che ha Bruxelles come destinazione. Il film è stato girato nelle location reali utilizzando in Africa, caso più unico che raro, maestranze locali. Paolo Bianchini, ambasciatore Unicef, realizza un film – con l’adesione non solo professionale di Angela Finocchiaro, Francesco Salvi e Giobbe Covatta nonché dell’irrefrenabile Diego Bianchi – ideale per far riflettere le nuove generazioni, talvolta preda delle sirene del consumismo, su ciò che conta veramente. Neppure i minori infatti si salvano dalla mercificazione e allora forse l’Africa può diventare, nella sua parte più sana e vitale, il luogo in cui ricostruire una dimensione di comunità che l’Occidente rischia di smarrire.