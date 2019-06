Inizia a Carpi la campagna nazionale di controllo degli impianti ad uso natatorio

Sono in corso da parte dei Carabinieri di Carpi e di quelli del NAS di Parma, diverse attività di controllo della qualità dell’acqua delle piscine della zona. La campagna di controllo degli impianti natatori è iniziata ieri mattina in due piscine poste in due differenti comuni del carpigiano, proseguirà nei giorni a venire ed avrà ad oggetto la verifica igienico sanitaria, impiantistica e documentale delle strutture e l’analisi dell’acqua delle piscine (valutazione delle caratteristiche chimico, fisiche e microbiologiche).

Saranno poi verificati il corretto funzionamento degli impianti di aspirazione, di ricircolo e di depurazione dell’acqua, il possesso dei requisiti per l’attività di salvataggio, di primo soccorso e di somministrazione di alimenti e bevande, la situazione igienico-sanitaria generale ed impiantistica ed il possesso documentale richiesto dalla normativa vigente.