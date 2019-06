Rock e cinema sotto le stelle a Maranello

Rock e cinema sotto le stelle: mercoledì 19 giugno due gli appuntamenti in programma a Maranello per trascorrere la serata all’aperto. Al Centro Giovani riparte Maranello Rock, la tradizionale rassegna di musica dal vivo che vede protagoniste ogni anno giovani rock band: dalle 20.30 i concerti di WannaB, The Sound Of Perseverance, Reeve e Yaya and the stray hounds. Ingresso gratuito, con punto ristoro con aperitivi analcolici e spiedini di frutta in collaborazione con Acat. In Piazzetta Nelson Mandela (esterno Biblioteca Mabic) alle 21.30 prosegue il Cinemabico, rassegna gratuita di cinema all’aperto, con “Tutta colpa di Freud”, commedia di Paolo Genovese con Marco Giallini.