Ecobonus biciclette: a Fiorano contributi per l’acquisto

Il Comune di Fiorano Modenese ricorda ai cittadini che continua a mettere a disposizione per i cittadini residenti e per le onlus, contributi destinati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, pari al 30% del prezzo di acquisto (Iva compresa) e per una cifra massima di 250 euro. Invece si è conclusa, dopo otto anni, la misura incentivante per la rottamazione di elettrodomestici obsoleti, in quanto ormai tutti i modelli sono meno inquinanti e a basso consumo energetico.

Il modulo e le modalità per accedere al contributo sono pubblicati sul sito del comune, o è possibile ottenere informazioni telefonando all’Urp (0536.833.239, oppure scrivendo a info@fiorano.it oppure a ambiente@fiorano.it.