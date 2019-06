24 giugno, una giornata speciale tra Run 5.30 e Color Fun a Soliera

Lunedì 24 giugno Soliera festeggia il patrono San Giovanni Battista con la giornata conclusiva della Fiera, che prenderà avvio all’alba, grazie a quel rito collettivo che è la Run 5.30, una corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri. Il ritrovo è in piazza Lusvardi alle 5.30 del mattino. L’iscrizione alla Run 5.30 (newclub@newclub-soliera.it, tel. 059.561640) comprende la maglietta, il bracciale monouso dell’evento, lo snack all’arrivo, l’assistenza medica e il download gratuito delle foto.

A partire dalle 19 il centro di Soliera offrirà inoltre una gran varietà di giochi per bambini di tutte le età, dal titolo “Scommetti che smetti”, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la ludopatia. In via Grandi si andrà all’arrembaggio, sul galeone dei pirati, ovvero un gonfiabile gigante dove scatenarsi tra scivoli e tanti divertenti ostacoli. In piazza Repubblica ci saranno tanti blocchi giganti con cui i più piccoli potranno giocare alle costruzioni, un laboratorio di giocoleria per imparare l’arte del circo, uno spazio con la Tata Robotica, un laboratorio di riciclo creativo per liberare la fantasia realizzando giochi di luce e bellissime lanterne con la tecnica del collage (a cura di La Lumaca), e una scacchiera gigante al centro di tante scacchiere più piccole, dove imparare le regole del gioco e cimentarsi in sfide appassionanti (a cura di Arci Soliera e Club 64 Modena).

Sempre dalle 19 in poi, in via Garibaldi, si giocherà a “In buca!”: tra calcio, biliardo e snookball sarà tutta una sfida di mira e abilità (a cura dell’Associazione Genitori Istituto Comprensivo di Soliera).

In serata, alle 21, in piazza Lusvardi, David Riondino sarà il mattatore dello spettacolo “Triglie, principesse, tronisti e alpini”, un divertente collage di cronache della contemporaneità in musica e poesia viste attraverso l’occhio arguto, ironico e mai banale dell’attore fiorentino, a cui seguirà il concerto di Khorakhané e del corpo bandistico “Bruno Lugli” con “Chilometri di nuvole e altre storie. Omaggio a Fabrizio De André”.

A chiudere la 166esima edizione della Fiera, alle 23, ci penserà una divertente e scatenata Color Fun, tra musica e colori per una indimenticabile festa di chiusura della Fiera. Con DJ Reks.