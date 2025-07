In riferimento alla notizia relativa all’inchiesta che vede coinvolto l’ex primario di Oculistica del Policlinico di Modena, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria comunica che sono in corso tutti i necessari approfondimenti al fine di tutelare in ogni sede i propri diritti e interessi, garantendo altresì la massima collaborazione agli organi inquirenti.