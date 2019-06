Grandinata Straordinaria a Modena: 30 persone si sono rivolte ai PS cittadini, nessuno grave

A seguito della eccezionale grandinata che si è abbattuta oggi su Modena, si è verificata una infiltrazione d’acqua al terzo piano dell’Ospedale Civile di Baggiovara, che ha interessato parte della Terapia Intensiva. Questa infiltrazione ha comportato la ricollocazione di alcuni pazienti in altre aree dell’ospedale, in tutta sicurezza e in spazi adeguati. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha già avviato tutte le attività di ripristino dei locali. In virtù di questa minore disponibilità di posti letto di terapia intensiva, l’Azienda sta valutando una parziale riduzione degli interventi chirurgici programmati nei prossimi giorni, in modo da dare la precedenza ai pazienti urgenti. Lievi danni anche al Policlinico, qualche vetro rotto, qualche ramo caduto, senza conseguenze, però, sull’assistenza.

Sono stati 30 i cittadini che si sono rivolti per contusioni ai pronto Soccorsi dell’AOU di Modena a seguito della straordinaria grandinata che ha colpito la città questo pomeriggio.

15 persone, tutti codici verdi, sono state medicate al PS dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Altre 15 persone, 12 codici verdi e 3 codici gialli, si sono invece recate al PS del Policlinico di Modena. Tra loro anche un malore e una persona coinvolta in in un incidente stradale a causa della bomba di acqua e grandine. Nessuno dei feriti è grave e, dopo le cure del caso, verranno presumibilmente dimessi.