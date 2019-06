Bologna: lunedì 24 giugno resteranno chiusi i nidi Roselle eTrottola e la scuola d’infanzia Follereau, al Quartiere Savena

Quando la ricognizione sullo stato delle scuole nelle zone maggiormente colpite dalla grandinata di ieri pomeriggio è giunta quasi a conclusione, sono tre le strutture che il Comune di Bologna ha valutato di tenere chiuse nella giornata di domani, ‪lunedì 24 giugno: il nido e la scuola Roselle di via Roselle, il nido Trottola di via Bombicci e la scuola d’infanzia Follereau di viale Felsina, tutte nel Quartiere Savena.

I tecnici comunali hanno verificato nelle strutture oltre alla rottura dei vetri anche il distacco di alcuni pannelli interni, conseguenza del violento temporale di ieri pomeriggio, pertanto è necessario chiuderle e intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il monitoraggio sta proseguendo in queste ore nelle scuole delle zone più colpite. Gli esiti dei controlli ancora in corso verranno comunicati al termine della ricognizione.