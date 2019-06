Giovedì a Fiorano giornata dedicata al Gioco per grandi e piccoli

Giovedì 27 giugno 2019 a Fiorano Modenese la giornata è dedicata al gioco e al divertimento per grandi e piccini.

Nel pomeriggio all’oratorio san Filippo Neri di Fiorano è in programma ‘Mondial Freepower’, torneo di calcio under 18, con premi e merenda. Iscrizione gratuita. Per informazioni 3489250606 o 3479716579.

La sera, alle ore 21, a Spezzano in piazza Falcone e Borsellino, secondo appuntamento con la rassegna di spettacoli teatrali ‘Evviva la piazza’ a cura di Sara Goldoni, organizzata da Tir Danza e amministrazione comunale. La compagnia ‘Sassolini tracce di fiaba’ presenta ‘Biancaneve in scatola’ di e con Cristina Carbone e M. Elisa De Benedetti, musiche di Tommy Togni. Uno spettacolo di narrazione e immaginifico in cui il desiderio di sognare ad occhi aperti diventa occasione per raccontarsi e scoprirsi attraverso una fiaba. Lo spettacolo è consigliato per famiglie e bambini da 4 a 10 anni. Ingresso libero e gratuito.

Per i ragazzi più grandi (over 16) e gli adulti che vogliono cimentarsi in giochi da tavolo, in compagnia e al fresco, in ludoteca a Fiorano, dalle 21 alle 23, è in programma una serata di gioco sano e intelligente con animatori ludici. Verranno dimostrati i giochi da tavolo disponibili in ludoteca e diverse novità del panorama ludico internazionale. Ingresso libero e gratuito.