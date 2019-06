Seta: firmato ieri l’accordo che annulla le sanzioni disciplinari inflitte agli autisti negli anni passati

E’ stato raggiunto ieri sera l’accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali e regionali di categoria e la direzione aziendale di Seta Spa sulle sanzioni disciplinari inflitte nel 2017 e 2018 agli autisti per il rifiuto posto all’epoca ad effettuare straordinari comandati da parte dell’azienda. In quegli anni di tensioni sindacali sulla vertenza che riguardava la dotazione organica, la manutenzione dei mezzi e gli straordinari obbligatori, circa una trentina di autisti si erano rifiutati più volte di effettuare prestazioni aggiuntive comunicate all’ultimo momento con preavviso di poche ore. Per questo erano andati incontro a sanzioni disciplinari con 5 giorni di sospensione per ogni rifiuto.

La Filt/Cgil aveva da subito contestato queste sanzioni perché si costringevano gli autisti a turni aggiuntivi per la carenza di organico e si rifiutava qualsiasi contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Per questo i sindacati avevano impugnato i provvedimenti disciplinari anche davanti al giudice del lavoro.

Ieri è arrivato il primo segnale di distensione tra le parti con la firma di un accordo annulla le sanzioni disciplinari inflitte negli anni passati con la volontà di ripristinare un clima di distensione aziendale e corrette relazioni sindacali.

L’accordo dà la facoltà ai lavoratori interessati di effettuare delle conciliazioni individuali con Seta per mettere fine al contenzioso.

La Filt/cgil esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto e la conclusione di una vicenda che si trascinava da qualche anno.

Sempre nel clima di miglioramento delle relazioni sindacali, ieri sono anche stati regolamentati i permessi/turnazione per usufruire dell’astensione per l’allattamento, fissati dal lunedì al sabato, evitando come in passato la discrezionalità nella concessione da parte dell’azienda.