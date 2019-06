Grandine, nelle scuole superiori di Modena danni per oltre 250 mila euro

Ammontano a oltre 250 mila euro i danni agli edifici delle scuole superiori di Modena causati dalla grandinata di sabato 22 giugno. La stima è scaturita dai rilievi effettuati dai tecnici della Provincia immediatamente dopo l’evento e dalle verifiche più approfondite proseguite nel fine settimana.

Dopo i controlli su tutti gli edifici e sulle alberature e le aree verdi, messe in sicurezza già a partire da sabato pomeriggio, gli esami di maturità si stanno svolgendo regolarmente in tutti gli istituti modenesi.

Dai rilievi è emerso che le scuole più danneggiate sono state il Cattaneo-Deledda in viale Schiocchi, dove risulta compromesso il cappotto esterno, distrutti i cupolini di copertura in plexigas, l’impianto fotovoltatico e la canalina esterna dell’impianto elettrico, oltre a diversi vetri rotti, e il polo Corni Selmi in via Leonardo Da Vinci, dove anche in questo caso sono stai rilevati cupolini rotti, tapparelle danneggiate e diverse infiltrazioni dalle copertura.

Al Selmi, inoltre, si è allagata la palestra ma grazie all’intervento di pulizia, eseguito nel pomeriggio di sabato dai tecnici della Provincia e dagli operatori della scuola, il pavimento e i servizi non hanno subito danni.

Anche al polo Wiligelmo-Guarini sono emersi danni al cappotto esterno e alle vetrate e sono in corso le verifiche sull’impianto fotovoltaico.

Vetri rotti o tapparelle bucate anche al Tassoni, al Muratori, al Barozzi e al Venturi in via dei Servi. Nei prossimi giorni partiranno gli interventi di riparazione.