Sospensione dal 31 luglio all’11 settembre del Servizio Passaporti a Castelnovo Monti

La Questura di Reggio Emilia ha comunicato nei giorni scorsi al Comune di Castelnovo la consueta sospensione del servizio “Sportello Passaporti” attivo in Municipio. Il servizio sarà sospeso dal 31 luglio all’11 settembre 2019. L’ultimo giorno di appuntamenti nella sede municipale sarà quindi il 17 luglio, per poi riprendere regolarmente l’11 settembre. I passaporti già acquisiti prima del periodo di sospensione, saranno comunque inviati all’Ufficio Anagrafe del Comune (Per informazioni tel. 0522 610215, 610216).

Il servizio passaporti è stato attivato a Castelnovo Monti dal 2015, grazie alla collaborazione tra la Questura di Reggio Emilia e il Comune, e consente agli abitanti di tutti i comuni della montagna reggiana, previa prenotazione, di svolgere le pratiche per l’attivazione e il rinnovo dei passaporti, grazie alla presenza del personale della Questura in Municipio a Castelnovo ogni 15 giorni.

“È un servizio sempre estremamente utilizzato e apprezzato dai cittadini della montagna – afferma il Sindaco Enrico Bini – per il quale ringrazio ancora una volta la Questura. L’esempio di attivare in montagna un servizio che in precedenza era presente solo in città, agevolando la popolazione locale, è molto positivo e dovrebbe essere la strada da seguire a livello generale sui servizi per mantenere vivo il territorio”.