Venerdì a Pavullo il seminario “Appennino, ambiente, acqua e clima che cambia”

Si svolge venerdì 28 giugno, dalle ore 9,30 alle 13, nella Sala consiliare comunale di Pavullo nel Frignano (MO), il seminario “Appennino, ambiente, acqua e clima che cambia”, organizzato dall’Ente Parchi Emilia Centrale in collaborazione con l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna ed il patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano.

Il programma del seminario, dopo l’introduzione del Presidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale Giovanni Battista Pasini, prevede diversi autorevoli interventi dedicati al tema “clima e acqua”. Al termine delle relazioni, sono previsti interventi liberi dal pubblico, prima delle conclusioni affidate a Luciana Serri, presidente della Commissione II Politiche Economiche dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La montagna è un luogo ideale per studiare il tema “clima e acqua”: sull’Appennino ha origine la “risorsa acqua” e qui gli effetti dell’alternarsi di piogge e siccità (uno degli “stili” del clima che cambia) possono anche manifestarsi con tempi di risposta più rapidi che altrove. Questo ne fa un luogo ottimale di presidio e monitoraggio, laboratorio di elezione per esperienze di studio da cui derivano dati e conoscenze territoriali utili anche alle politiche regionali per l’adattamento al clima in evoluzione. La montagna è inoltre sede di servizi ecosistemici legati all’acqua, il valore dei quali aumenta nell’ambito di un contesto naturale in rapida evoluzione, come sarà quello dell’immediato futuro.

Il programma completo del Seminario è scaricabile dal sito www.parchiemiliacentrale.it.

Informazioni e iscrizioni: CEAS Parchi Emilia Centrale tel. 0536 72134; claudia.piacentini@parchiemiliacentrale.it